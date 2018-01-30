Полина Диброва противодействует лишнему весу

Модель Полина Диброва станет бороться с лишними килограммами. Об этом она сообщает в Instagram.

Никита Готский

В личном аккаунте Диброва сообщает, что месяц новогодних каникул принесли ей лишние калории. Она приняла решение бороться с этим, дабы улучшить состояние своего здоровья. Супруга популярного российского ведущего Дмитрия Диброва признается, что уже не ощущает себя так комфортно, как прежде. Теперь у нее появилась мотивация: модель снова стремиться надеть платье на свадьбу своих знакомых, которая состоится через неделю.Фанаты считают, что Полина и так смотрится хорошо. Они удивлены тому, что их любимица выбрала для себя старый наряд. Они рекомендуют ей обратиться к диетологам, чтобы результаты стали заметнее и лучше, а ее здоровье не стало хуже из-за самостоятельной борьбы с лишним весом.