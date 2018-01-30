Карьера Вуди Аллена в Голливуде может закончиться

Известного голливудского режиссера Вуди Аллена обвинили в домогательствах. Его карьера вскоре может быть закончена.

Никита Готский

Представители Голливуда считают, что деятельность Вуди Аллена завершилась. Кинодеятель оказался в центре скандала, связанного с сексуальным приставанием. В 1993 году гражданская супруга режиссера рассказала СМИ о домогательствах Аллена в отношении ее малолетней дочери, но тогда не нашли каких-либо конкретных доказательств вину Вуди.Четыре года назад приемная дочь режиссера написала письмо, где порочит имя мэтра. После того, как данная история получила широкую огласку, многочисленные знаменитости принялись публично отказываться от Алена. К примеру, звезда мелодрамы «Титаник» Кейт Уинслет пожалела, что ранее сотрудничала с кинодеятелем.