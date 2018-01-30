Ксения Бородина показала в Instagram милое фото с дочерьми

Телеведущая и актриса Ксения Бородина в последнее время часто делится с подписчиками своего Instagram личными семейными фото. Недавно был опубликован фотоснимок с дочерьми звезды – Теоной и Марусей.

34-летняя телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина в последнее время часто радует фолловеров собственного профиля Instagram милыми семейными снимками. Не так давно было опубликовано фото 2-летней Теоны в розовом купальнике на пляже, от которого поклонники Бородиной пришли в восторг, и вот уже появилась новая публикация – совместная фотография известной телеведущей с двумя своими дочерьми.

Мария и Тея на снимке стоят на переднем плане и одеты они в рубашки с яркими цветочными принтами, при этом прически девочек похожи. Телеведущая подписала публикацию словами «Мои конфетки». Фанаты Бородиной тут же заметили то, как похожи девочки на свою мать. Вместе с тем поклонники обеспокоены тем, что в позднее время у телеведущей совсем нет опубликованных снимков вместе с мужем Курбаном Омаровым.