Случайно забеременела и поправилась от булок. В день родов Трегубова составляла рабочие планы

Сегодня днем Трегубова родила дочку. Пополнения в семье ждали с нетерпением все ее члены. Анастасия рассказала, что на помощь им с мужем уже спешат обе бабушки, а также старшие дети - 11 летняя Лиза и 7-летний Миша. Сейчас трижды мама и малышка чувствуют себя хорошо, в планах Трегубовой вернуться в эфир через полтора месяца, а к празднованию 9 мая она рассчитывает уже полноценно посвящать себя работе. Организация проведения этого праздника в последние годы стала настолько занимательной, что Анастасия поведала, что ей не терпится узнать, что же будет придумано на этот раз.

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Ведущая, по ее словам, не планировала становиться многодетной матерью до тех пор, пока не узнала, что у них с мужем, Антоном Привольновым, тоже ведущим Первого канала, будет третий ребенок. Но уже сейчас Анастасия начинает понемногу составлять расписаниена будущее» - как будет выглядеть жизнь их семьи с появлением третьего ребенка, кто и какие обязанности будет выполнять и т.д. Трегубова дала несколько советов будущим мамочкам по поводу того, на что стоит обратить внимание, и чего не стоит бояться.Она рассказала, что из ее вкусовых предпочтений во время беременности практически исчезло мясо, зато стало больше морепродуктов, причем во всех видах: креветки, селедка, икра, крабовое мясо. Ведущая ела сельдь с арбузом и удивлялась невесть откуда взявшейся страсти к корюшке. «Классика жанра» - соленые помидоры со специями и пряностями были для нее особенно вкусны. Хотя Анастасия старалась ограничивать себя с соленой едой - ведь, как известно, от нее очень хочется пить, а для беременных это чревато отеками. Выпечку и сладкое Трегубова ограничивала, так как заметила, что из-за них ее фигура сильно увеличилась. Лучшим блюдом на «беременном» столе ведущая считает, низкокалорийный и легкий суп с индейкой и овощами.Анастасия поделилась также своим способом приведения фигуры в порядок, для этого ведущая занимается спортом и ходит на массажи с момента, когда после родов становится можно активничать. Против эмоциональных срывов и перепадов настроения Трегубова посоветовала лишь одно средство - гармонию в семье и понимание близких. Никогда нельзя забывать, что это состояние временное и происходит оно потому, что в организме женщины и мамы существует еще одна, такая важная, жизнь.