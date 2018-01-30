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| | Модель Мария Лиман показала голое тело, прикрытое лишь полотенцем

Модель Мария Лиман показала голое тело, прикрытое лишь полотенцем

Вчера, 19:41
24-летняя модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман показала в Instagram откровенный фотоснимок. На нем модель запечатлена полностью обнаженной, а наиболее пикантные места своего тела она прикрыла полотенцем.

Модель Мария Лиман показала голое тело, прикрытое лишь полотенцем

 

Модель Мария Лиман, которой в прошлом году повезло появиться на обложке Playboy, недавно опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором позирует полностью обнаженной. Наиболее пикантные места модели из Ростова-на-Дону были прикрыты одним только полотенцем.

На фото Лиман стоит, повернувшись боком к камере, благодаря чему поклонники могут оценить выгодные особенности ее фигуры. К фото, кроме множества хэштегов, прилагается также и подпись: «С легким паром».

Поклонники модели по достоинству оценили внешние данные Лиман посредством множества «лайков» и комплиментов в комментариях.

Недавно модель в другом своем опубликованном фото продемонстрировала подписчикам Instagram собственную обнаженную грудь. Звезда позировала на фоне бассейна во время отдыха в Таиланде.
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