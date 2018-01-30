Алена Водонаева рассказала, кого можно считать геем

Телеведущая Алена Водонаева, ранее участвовавшая в шоу «Дом-2», в своем Instagram рассказала, кого можно считать геем, а кого нет. По мнению знаменитости, сексуальная ориентация человека не определяет качества его характера.

Российская телеведущая и певица, ранее участвовавшая в телепроекте «Дом-2», сделала в своем двухмиллионном Instagram провокационный пост. Под одной из своих фотографий звезда рассуждала о том, кого можно считать «п###расом». Дело не в сексуальной ориентации человека, а в состоянии его души, сообщила Водонаева.Ранее 35-летняя теледива рассказала, что собирается прибегнуть к «инъекциям красоты». Алена Водонаева сообщила, что не считает привлекательными застывшее, словно маска, лицо, однако телеведущая хотела бы «обездвижить» лоб.Также телеведущая дала совет касательно того, как сохранить привлекательность хотя бы до 30 лет. Во-первых, нужно правильно питаться и употреблять достаточное количество воды, при этом избегая куреня и алкоголя. Во-вторых, необходимо соблюдать режим дня и достаточно много времени уделять отдыху. В-третьих, следует сохранять внутренний позитивный настрой.