"Бревно", "дистрофик", но недурно. Снимок сестры Бузовой взбудоражил сеть откровенностью

Наиболее близкий человек для Ольги Бузовой - это ее младшая сестра Анна, которая пытается подрожать старшей и тоже разыскивала свою половинку, участвуя в «Доме-2». В итоге она нашла своего парня, но без помощи телепроекта.

Не один год Анна Бузова пребывает с этим мужчиной в гражданском браке, и, по всей видимости, пока мысли о штампе в паспорте не возникают, невзирая на недавнюю примерку свадебного платья.В январе Анна отправилась в Таиланд, где ее сестра Ольга отмечала день рождения, пригласив туда подружек. Но если старшая Бузова не так давно возвратилась обратно в российскую столицу, то младшая сестренка осталась наслаждаться отдыхом со своим любимым.Периодически Анна радует своих подписчиков свежими постами, вот и совсем недавно выложила в социальных сетях довольно привлекательный снимок. На фото девушка под душем в сиреневом купальнике с основательным вырезом. Соблазнительный кадр сделанный, по всей видимости, возлюбленным Анны Бузовой не шуточно растревожил подписчиков, приведя их в восторг и заставив буквально рассыпаться массой любезностей и похвальных слов в адрес фотомодели."Аня симпатична, недурна и приятна! Как же ты красива, стройна, очаровательна и прекрасна!", "Не узнал Анюту. Думал это Ольга. Вот как вы похожи – сестры", "Просто супер красотка! Обожаю такой душ, какая у Ани гибкость, нежность и эротичность! Она на фотографиях выглядит изысканно, утонченно и сексуально и там отсутствует пошлость. Фото чувственное просто класс!!!», — ответили фанаты Бузовой-младшей.В общей сложности этот снимок набрал не менее 33 тысяч просмотров и более двух сотен комментариев. Но это был не единственный снимок с Таиланда.

Януш Серпнень

На другом фото Анна прилегла возле шикарного бассейна с изумительно прозрачной водой и чудесной природой. Под фото Анна написала, что в этот раз они с любимым не поехали ни на какие экскурсии, потому что им очень захотелось насладиться друг другом, ничегонеделанием, солнцем, морем, природой, массажами и вкусной тайской едой. Уточнив, что программу на следующий отпуск она уже наметила.Эта фотография вызвала еще более бурную реакцию, собрав около 50 тысяч лайков и около полутысячи комментариев, но не всем она пришлась по вкусу. Так как среди позитивных комментов были и довольно обидные.«К сожалению, неудачная поза, просто ужас какой-то! Потом загар в сеточку после такого купальника? Или его одели только для фото? Поза бревна? Какая худая, дистрофик просто. Анна, если у вас не получаются позы на твёрдых поверхностях, то зачем себя мучить? И где же Вы такой купальник купили?», - как видим в отличие от предыдущей реакции на фото, данный снимок не вызвал особого восторга у подписчиков Анны. Всего лишь несколько почитателей назвали Аню на этом фото идеальной и некоторые оставили несколько нейтральный комментарий, поинтересовавшись, где так красиво?