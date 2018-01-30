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| | Андрей Чуев рассказал о своей бабушке в пансионате

Андрей Чуев рассказал о своей бабушке в пансионате

Вчера, 19:11
Экс-участник «Дом-2» Андрей Чуев поведал о судьбе своей бабушки, которая выздоровела благодаря лечению в пансионате. Об этом пишут отечественные СМИ.

Андрей Чуев рассказал о своей бабушке в пансионате

 

Недавно Чуев побывал в пансионате, где проживает его бабушка. Свою поездку Андрей описал короткой историей. Он вспомнил ролик в Сети, где одна пожилая женщина пошла босиком за продуктами через ледяную реку. Пенсионерку снимают на камеру люди, но никто не поможет ей и не отправиться по холоду вместо нее за провизией. Андрей отметил, что данная запись вызывает сплошной негатив в Сети, а пользователи в увиденном винят всех подряд, с чем не согласен бывший участник «Дом-2».

По словам Чуева, бабушка воспитала его совсем иначе. Так, вместо того, дабы расходовать время на поиск виноватых в той или иной ситуации, нужно делать так, как говорит Андрей, чтобы родные и близкие испытывали счастье благодаря поступкам родного им человека. Чуев указал, что не хочет показать себя самым умным, а утверждает, что помогает пансионату ставить его бабушку на ноги. По его мнению, слова ничего не значат, важен именно результат.
Никита Готский
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