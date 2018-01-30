Марина Федункив заряжает воду от фотографии Хичкока

Актриса Марина Федункив пыталась зарядить воду от изображения известного кинодеятеля Альфреда Хичкока. Об этом она сообщает на своей странице в соцсети Instagram.

Никита Готский

Марина обнародовала очередное изображение в социальной сети, где на первом плане отчетливо видна ее голова, а взор устремлен вверх. Актриса стоит на фоне большого портрета режиссера Альфреда Хичкока. Федункив пишет свои подписчикам, что почти полчаса пыталась зарядить воду от снимка культового автора фильмов. При этом она уверяет, что на портрете изображен именно Хичкок, а не маг Кашпировский, как многие могли подумать. Теперь у Марины, по ее словам, два бидона воды, и она не знает, что с ними делать.Поклонники Марины Федункив с юмором отнеслись к затее актрисы. Веселыми и приятными словами они комментируют новый пост кинозвезды который спустя полчаса после публикации набрал более 8,4 тысяч лайков.