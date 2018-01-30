Липецкая модель Анастасия Рубленко приняла участие в шоу "Супермамочка"

Модель из Липецка, Анастасия Рубленко решила попробовать свои силы в шоу "Супермамочка" на канале СТС. Уже 2 февраля станет известно, одержала ли девушка победу.

Суть шоу в том, что каждую неделю из 4 мамочек выбирают лучшую, оценивая по 10-бальной системе. Критериями успеха является то, как мамочка справляется с хозяйством, как воспитывает ребенка и занимается саморазвитием. В конце недели психолог объявляет победителя недели. Конкурентками Анастасии стали: диджей Анна, фермер Евгения и веган, также, Евгения.В настоящий момент модель сама воспитывает трехлетнего сына Платона и говорит, что пришла на проект для того, чтобы показать, что даже без мужа можно хорошо воспитать ребенка и добиться многого в карьере. Также Анастасия беспокоиться о том, как отреагировали на ее участие в шоу поклонники и близкие. По этому поводу одна сделала пост на своей странице в Instagram.Уже 2 февраля зрители смогут узнать одержала ли модель желаемую победу.