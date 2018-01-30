Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Липецкая модель Анастасия Рубленко приняла участие в шоу "Супермамочка"

Липецкая модель Анастасия Рубленко приняла участие в шоу "Супермамочка"

Вчера, 18:38
Модель из Липецка, Анастасия Рубленко решила попробовать свои силы в шоу "Супермамочка" на канале СТС. Уже 2 февраля станет известно, одержала ли девушка победу.

Липецкая модель Анастасия Рубленко приняла участие в шоу "Супермамочка"

 

Суть шоу в том, что каждую неделю из 4 мамочек выбирают лучшую, оценивая по 10-бальной системе. Критериями успеха является то, как мамочка справляется с хозяйством, как воспитывает ребенка и занимается саморазвитием. В конце недели психолог объявляет победителя недели. Конкурентками Анастасии стали: диджей Анна, фермер Евгения и веган, также, Евгения.

В настоящий момент модель сама воспитывает трехлетнего сына Платона и говорит, что пришла на проект для того, чтобы показать, что даже без мужа можно хорошо воспитать ребенка и добиться многого в карьере. Также Анастасия беспокоиться о том, как отреагировали на ее участие в шоу поклонники и близкие. По этому поводу одна сделала пост на своей странице в Instagram.

Уже 2 февраля зрители смогут узнать одержала ли модель желаемую победу.
Новости по теме
Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова резко потеряла в весе
Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова резко потеряла в весе

Поклонники Анастасии Решетовой переживают за её состоянии здоровья, дело в том, что она сильно потеряла вес.

Анастасия Костенко показала архивное видео в Instagram
Анастасия Костенко показала архивное видео в Instagram

Девушка Дмитрия Тарасова и модель Анастасия Костенко в своем аккаунте в Instagram показала видео из семейного архива 18-летней давности. На видеоролике

Решетова рассказала о гонорарах за рекламу в Instagram
Решетова рассказала о гонорарах за рекламу в Instagram

Российская модель и первая вице-мисс Россия в 2014 году Анастасия Решетова призналась о гонорарах за рекламу в Instagram. Об этом она рассказала в интервью

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости