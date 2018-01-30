Елена Захарова: Поездка в Святую землю помогла пережить потерю ребенка

Горе от утраты ребенка не сломило Елену Захарову - звезду популярного сериала «Кадеты». Семь лет назад актриса потеряла дочь. Ребенку не исполнилось и года – девочка умерла в возрасте восемь месяцев. Возлюбленный покинул Елену.

Звезда экрана отправилась в Иерусалим, на Святую землю, искать духовного исцеления. Приближалась Пасха и можно было с головой окунуться в религиозную жизнь. Она встретила отца Исидора, возглавлявшего Русскую Духовную миссию в Иерусалиме. У них нашлось много общего: в свое время каждый из них закончил Высшее театральное училище им. Щукина. Время, проведенное со служителем церкви, в прошлом хотевшим тоже быть актером, пошло актрисе на пользу. Они вместе прошли крестным ходом по Иерусалиму. Были пальмовые ветви, Вербное воскресенье и купание в Иордане. Искреннее общение и вера залечили душевные раны.Спустя время звезда экрана смогла найти путь к исцелению и вернуться к жизни. Как результат, в конце 2017 года у Елена Захарова вновь стала матерью. Молитвы звезды были услышаны.