Фаст-фуд, седая борода и безответственность: Фанаты осуждают постаревшего Киркорова

Микроблоги знаменитостей в современном мире стали настоящим порталом для связи звезд с общественностью, но зачастую артисты страдают от навязчивого внимания и нравоучений. Пострадал от этого и поп-король Филипп Киркоров, на которого поклонники буквально набросились, и причиной тому стали абсолютно разные поводы о старении, седой бороде и безответственности.

Анна Лисичкина

В первую очередь, исполнителя фанаты отругали за езду не пристегнутым, после того, как Филипп опубликовал короткий отчет о проведенном дне с детьми. Публика была встревожена также безответственным отношением отца к безопасности своих детей, которые во время передвижения транспортного средства даже не сидели, а стояли. Сам артист в последующих публикациях дал понять, что комментарии он читает, и поучения жизни его не интересуют. Певец подчеркнул, что всем комментаторам советует завести собственных детей, и воспитывать их самостоятельно, не влезая в чужую жизнь.Критика в сторону исполнителя касалась и питания, и причиной для дискуссий послужило фото из ресторана. Некоторые поклонники обратили внимание, что на столе возле артиста стоит кола, а также некоторые виды фаст-фуда. По словам комментаторов, такая еда вредна, особенно в "преклонном" возрасте, в котором пребывает Филипп. Один из фанатов посмеялся, что поп-королю преподнесли не царскую пищу, а в своем роде «дешевую американскую хавку». На том самом снимке певец был в сопровождении коллеги по сцене и подруги Кристины Орбакайте, с семьей которой он проводит время за границей.Следующие публикации и вовсе поразили публику, ведь отечественный исполнитель предстал в абсолютно новом и непривычном для всех образе. Киркоров отпустил густую бороду, которую фанаты ему посоветовали сбрить, но ее седой оттенок шокировал общественность еще больше. Все привыкли видеть артиста при полном параде, и некоторые подписчики даже предположили, что исполнитель ранее мог подкрашивать свои волосы и ту же бороду в темный цвет, но сейчас просто перестал это делать.Тем не менее, большинство комментаторов стало на защиту музыканта, и самые преданные поклонники подчеркнули, что в таком уважаемом возрасте случаются перемены во внешности. Фанаты писали, что Филипп уже не молодой мальчишка, у него двое деток, но при всем этом он держится на высоте, хоть и немного постарел. Другие комментаторы поинтересовались, по какой причине у Киркорова так много фотографий с Орбакайте, и другие подписчики сразу ответили, что артисты дружат уже много лет, и с Максимом Галкиным у дочери Примадонны такие теплые отношения не сложились.