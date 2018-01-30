Виктория Романец: Союз Тарасова и Костенко закончится печально

Виктория Романец, бывшая участница «Дома-2», как известно, является близкой подругой Ольги Бузовой, потому никого не удивило то, с какой злостью она говорила о прошедшей накануне свадьбе между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко. Звезда «Дома-2» дала понять, что лишена иллюзий по поводу третьего брака футболиста. Также она уверена, что долго этот союз не протянет.

«Футболисты все по себе одинаково тупые. Думаю Костенко в этих отношениях и шея, и голова. Футбики же эти даже смеются все одинаково и в результате спиваются», - напророчила печальный конец Тарасову Романец. Виктория заявила, что не видит любого из футболистов своим потенциальных супругом.

«Я бы точно не хотела бы себе мужа-футболиста. После тридцати они уже на донышке и приходится все делать самой. К жизни они не приспособлены вообще, ведь кроме футбола больше ничего не умеют», - заявила звезда скандального реалити.

Также Романец добавила, что Костенко весьма поторопилась с этой свадьбой, ведь ее ничего хорошего по итогу не ждет. «Я встречалась с таким.

В итоге, ему почти 30, а толку? О нем никто, кроме журнала «Дом-2» не знает. Тарасов долгое время на Ольге выезжал. Хорошо, что новую жизнь он строит подальше от нее», заявила Романец.

Николай Офицеров