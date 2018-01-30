Анна Курникова показала хорошую форму после родов

Российская теннисистка Анна Курникова похвалилась прекрасной фигурой после рождения детей. Свои новые фотографии она опубликовала в Instagram.

Никита Готский

Возлюбленная Энрике Инлесиаса показала фанатам интересные кадры, где она занимается в тренажерном зале и восстанавливает физическую форму. Подписчики Курниковой заметили, что их любимица выглядит превосходно. Тело спортсменки такое изящное, а ее живот плоский, что сложно поверить в то, что она родила близнецов несколько недель назад. Недоброжелатели теннисистки считают, что та рожала не сама, а использовала суррогатную мать.Анна с давнего времени говорила о желании стать матерью. Семь лет назад она прямо об этом заявила, отметив, что не исключает и усыновление обычного ребенка. Энрике Иглесиас однажды сообщил, что не собирается официально регистрировать свои отношения с Курниковой, так как это ничего не изменит в их жизни.