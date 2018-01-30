Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Анна Курникова показала хорошую форму после родов

Анна Курникова показала хорошую форму после родов

Вчера, 17:47
Российская теннисистка Анна Курникова похвалилась прекрасной фигурой после рождения детей. Свои новые фотографии она опубликовала в Instagram.

Анна Курникова показала хорошую форму после родов

 

Возлюбленная Энрике Инлесиаса показала фанатам интересные кадры, где она занимается в тренажерном зале и восстанавливает физическую форму. Подписчики Курниковой заметили, что их любимица выглядит превосходно. Тело спортсменки такое изящное, а ее живот плоский, что сложно поверить в то, что она родила близнецов несколько недель назад. Недоброжелатели теннисистки считают, что та рожала не сама, а использовала суррогатную мать.

Анна с давнего времени говорила о желании стать матерью. Семь лет назад она прямо об этом заявила, отметив, что не исключает и усыновление обычного ребенка. Энрике Иглесиас однажды сообщил, что не собирается официально регистрировать свои отношения с Курниковой, так как это ничего не изменит в их жизни.
Никита Готский
Новости по теме
Анна Курникова показала редкий снимок с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова показала редкий снимок с Энрике Иглесиасом

Известная теннисистка Анна Курникова показала редкий снимок со своим возлюбленным Энрике Иглесиасом. Несмотря на то, что пара 15 лет вместе, они не собираются

Анна Курникова во время отдыха на Багамах опубликовала фото в бикини
Анна Курникова во время отдыха на Багамах опубликовала фото в бикини

Российская теннисистка Анна Курникова продемонстрировала спортивное тело в бикини. Спортсменка опубликовала снимок в соцсети Instagram во время отдыха на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости