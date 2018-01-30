У Ларисы Гузеевой появился двойник

Телеведущая проекта "Давай поженимся" Лариса Гузеева объявила байкот своим двойникам, которые создают фейковые странички в интернете под ее именем.

Пелагея Лебединская

Лариса Гузеева выложила в социальную сеть Instagram видеоролик, на котором она сидит за туалетным столиком в гримерке и держит в руках табличку с своим личным адресом к страничке в социальной сети Facebook. Она заявила, что все остальные адреса, которые фигурируют в интернете, считать не действительными. Их выставляют ее двойники, каковы представляются ее именем. В заключении в своем видеоролике просила своих подписчиков о помощи пожаловаться на ненастоящую Гузееву, что бы ее аккаунт заблокировали, и она не смогла больше порочить доброе имя настоящей Ларисы Гузеевой.Отметим, что одна из фальшивых страниц в социальной сети Instagram набрала 365 000 подписчиков. Они даже и не подозревают, что подписаны на фальшивой страничке.