Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | У Ларисы Гузеевой появился двойник

У Ларисы Гузеевой появился двойник

Вчера, 17:43
Телеведущая проекта "Давай поженимся" Лариса Гузеева объявила байкот своим двойникам, которые создают фейковые странички в интернете под ее именем.

У Ларисы Гузеевой появился двойник

 

Лариса Гузеева выложила в социальную сеть Instagram видеоролик, на котором она сидит за туалетным столиком в гримерке и держит в руках табличку с своим личным адресом к страничке в социальной сети Facebook. Она заявила, что все остальные адреса, которые фигурируют в интернете, считать не действительными. Их выставляют ее двойники, каковы представляются ее именем. В заключении в своем видеоролике просила своих подписчиков о помощи пожаловаться на ненастоящую Гузееву, что бы ее аккаунт заблокировали, и она не смогла больше порочить доброе имя настоящей Ларисы Гузеевой.

Отметим, что одна из фальшивых страниц в социальной сети Instagram набрала 365 000 подписчиков. Они даже и не подозревают, что подписаны на фальшивой страничке.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Лариса Гузеева обещает проклянуть недругов
Лариса Гузеева обещает проклянуть недругов

Российская телеведущая Лариса Гузеева обещает проклянуть всех людей, которые осмеливаются ее критиковать. Соотваетствующее послание она опубликовала на личной

Лариса Гузеева выложила в Instagram свое фото из детства
Лариса Гузеева выложила в Instagram свое фото из детства

Лариса Гузеева выложила в Сеть свое фото из детства. Она показала фанатам в Instagram, как выглядела в 13 лет.

Лариса Гузеева зачитала рэп в эфире
Лариса Гузеева зачитала рэп в эфире "Давай поженимся"

Телеведущая шоу «Давай поженимся» удивила своих коллег и зрителей, зачитав рэп непосредственно на прямом эфире. Сообщается, что один из участников шоу

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости