Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Фeдор Бондарчук и Паулина Андреева скрывают публикации в Instagram

Фeдор Бондарчук и Паулина Андреева скрывают публикации в Instagram

Вчера, 18:04
Паулина Андреева увлечена семейной жизнью. Федор Бондарчук «водит всех за нос»: публикации в Instagram не для всех. Известный режиссер Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева не делятся личными фотографиями в сети.

Фeдор Бондарчук и Паулина Андреева скрывают публикации в Instagram

 

Знаменитая пара заявила, что не разделяют всеобщего увлечения ежедневными публикациями в соцсети. Как оказалось, супруги были не совсем откровенны. В недавнем интервью Федор поведал, что ведет закрытый аккаунт. В сети он размещает фотографии и ведет блог лишь для «родных и близких». Характер публикаций и медийное содержание странички остается тайной.

Его молодая жена на своей странице в Instagram разместила две фотографии. «Паулина Андреева. Актриса театра и кино. Официальная страница», - краткое заявление, которое доступно для всеобщего обозрение в сети. И больше ничего.

Чета Бондарчуков не спешит афишировать семейную жизнь и делиться радостными событиями личного характера. Заявление Бондарчука лишь разогрело интерес публики к закрытому контенту на странице знаменитости.
Новости по теме
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прятались от фотографов на «Кинотавре»
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прятались от фотографов на «Кинотавре»

Известный российский актер и режиссер Федор Бондарчук побывал вместе со своей возлюбленной Паулиной Андреевой на фестивале «Кинотавр», который прошел в Сочи.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева проводят зимние каникулы в Чехии
Федор Бондарчук и Паулина Андреева проводят зимние каникулы в Чехии

Российский кинорежиссер Федор Бондарчук и его возлюбленная Паулина Андреева проводят зимние каникулы в столице Чехии – Праге. Там влюбленных заметили другие

Федор Бондарчук впервые рассказал, почему развелся с женой
Федор Бондарчук впервые рассказал, почему развелся с женой

Известный российский режиссер Федор Бондарчук рассказал СМИ, почему развелся со своей женой Светланой. Пара распалась в мае этого года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости