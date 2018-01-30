Фeдор Бондарчук и Паулина Андреева скрывают публикации в Instagram

Паулина Андреева увлечена семейной жизнью. Федор Бондарчук «водит всех за нос»: публикации в Instagram не для всех. Известный режиссер Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева не делятся личными фотографиями в сети.

Знаменитая пара заявила, что не разделяют всеобщего увлечения ежедневными публикациями в соцсети. Как оказалось, супруги были не совсем откровенны. В недавнем интервью Федор поведал, что ведет закрытый аккаунт. В сети он размещает фотографии и ведет блог лишь для «родных и близких». Характер публикаций и медийное содержание странички остается тайной.Его молодая жена на своей странице в Instagram разместила две фотографии. «Паулина Андреева. Актриса театра и кино. Официальная страница», - краткое заявление, которое доступно для всеобщего обозрение в сети. И больше ничего.Чета Бондарчуков не спешит афишировать семейную жизнь и делиться радостными событиями личного характера. Заявление Бондарчука лишь разогрело интерес публики к закрытому контенту на странице знаменитости.