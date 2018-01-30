Орландо Блум отметил день рождения аварией в Марокко

Знаменитый голливудский актер Орландо Блум отметил день рождения, попав в дорожную аварию. Он испытывал машину «Формулы Е».

Никита Готский

Орландо отправился в Марокко, где собрался отпраздновать собственный день рождения. Там он начал заниматься тестированием гоночного автомобиля «Формулы Е». Во время заезда актер не въехал в поворот и врезался в ограждение, сам он не пострадал в ДТП.Орландо Блум прославился после роли Леголаса в киноэпопее «Властелин колец» и пирата Уильяма Тернера в «Пиратах Карибского моря».Осенью 2016 года актер разошелся с певицей Кэти Перри по причине его неготовности к женитьбе. Пара встречалась десять месяцев, но рассталась в конце-концов. Бывшие возлюбленные тяжело пережили разрыв, но так четко и не поняли, что между ними произошло. Блум признавался, что намерен расстаться с Перри, так как не готов к серьезным отношениям и рождению детей.