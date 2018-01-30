Оксана Самойлова появилась на публике практически голой

Известная российская супермодель Оксана Самойлова поразила своих фанатов, появившись на публике в полупрозрачном одеянии, через которое была отлично видна её грудь. Фанатов модели также смутило, что в таком образе Оксана появилась со своей дочерью.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Оксаны Самойловой, на который подписались уже более шести миллионов человек, появилась фотография, на котором она запечатлена на одном из пляжей в Майями вместе со своей дочерью. В комментариях поклонники модели удивились выборы одежды Самойловой, которая предпочла прогуляться со своей дочерью в прозрачной блузке, открывающей вид на её грудь. Многие фанаты заявили, что с таким же успехом Оксана могла бы одеть один лифчик, не скрывая прелестей своего тела.Однако, не все поклонники российской красавицы были столь категоричны. В комментариях множество пользователей оставили довольно лестные отзывы о фигуре Самойловой, которая даже после рождения троих детей сохраняет былую женственность и грацию.