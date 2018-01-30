Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Ольгу Бузову назвали «колхозницей» за колготки в сеточку

Ольгу Бузову назвали «колхозницей» за колготки в сеточку

Вчера, 17:30
Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова не только выступает на сцене. Но ещё и создает собственный тренд женской одежды. Однако интернет-пользователи стали критиковать дизайнерские способности знаменитости, а за колготки в сеточку прозвали Бузову «колхозницей».

Ольгу Бузову назвали «колхозницей» за колготки в сеточку

 

Ольга Бузова имеет собственный бренд женской одежды «Olga Buzova Design», который выпускает юбки, свитшоты, футболки, шорты и даже платья по дизайну артистки. Кроме того, все свои вещи Бузова лично носит и рекламирует. Однако последний образ с колготами в сетку не понравились её поклонникам.

«Мало того, что завербовала 12 миллионов подписчиков, так теперь они будут одеваться как Бузова», «Кому нужны шорты из дерматина?», «Что за колхозные колготы?», «Такие коготки уже лет 10 никто не носит», «Шорты нормальные, но колготы ужас», - комментировали внешний вид Бузовой пользователи Сети.
Светлана Славянская
Новости по теме
Бритни Спирс назвали «колхозницей» за трусы и колготки в сеточку
Бритни Спирс назвали «колхозницей» за трусы и колготки в сеточку

Принцесса поп-музыки Бритни Спирс продемонстрировала откровенные образы на концерте в Лас-Вегасе. Поклонники назвали артистку «колхозницей» за надетые трусы на

Фанаты уговаривали Ольгу Бузову снять мини-шорты
Фанаты уговаривали Ольгу Бузову снять мини-шорты

Телебрюнетка Ольга Бузова попыталась удивить подписчиков своего блога в Instagram надоевшими джинсовыми шортиками, едва прикрывающими пятую точку. Фаловеры

Бузова представила собственный бренд одежды
Бузова представила собственный бренд одежды

Талантливые люди – талантливы во всем. Так можно сказать об Ольге Бузовой, которая преуспевает и в актерском мастерстве, и в роли ведущей, и в качестве модели.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости