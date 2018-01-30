Ольгу Бузову назвали «колхозницей» за колготки в сеточку

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова не только выступает на сцене. Но ещё и создает собственный тренд женской одежды. Однако интернет-пользователи стали критиковать дизайнерские способности знаменитости, а за колготки в сеточку прозвали Бузову «колхозницей».

Светлана Славянская

Ольга Бузова имеет собственный бренд женской одежды «Olga Buzova Design», который выпускает юбки, свитшоты, футболки, шорты и даже платья по дизайну артистки. Кроме того, все свои вещи Бузова лично носит и рекламирует. Однако последний образ с колготами в сетку не понравились её поклонникам.«Мало того, что завербовала 12 миллионов подписчиков, так теперь они будут одеваться как Бузова», «Кому нужны шорты из дерматина?», «Что за колхозные колготы?», «Такие коготки уже лет 10 никто не носит», «Шорты нормальные, но колготы ужас», - комментировали внешний вид Бузовой пользователи Сети.