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| | Тайные роды или суррогатная мать? Идеальная форма Курниковой усомнила фанатов в ее материнстве

Тайные роды или суррогатная мать? Идеальная форма Курниковой усомнила фанатов в ее материнстве

Вчера, 17:02
Известная российская теннисистка Анна Курникова накануне дала поклонникам серьезный повод для обсуждений, после того как опубликовала короткую видеозапись в своем микроблоге. Фанаты обратили внимание, что мать близнецов слишком быстро вернула себе стройную форму, вследствие чего возникло множество споров относительно материнства спортсменки.

Тайные роды или суррогатная мать? Идеальная форма Курниковой усомнила фанатов в ее материнстве

 

Еще в прошлом месяце публика была шокирована новостью о том, что теннисистка Курникова и ее известный супруг, а также популярный исполнитель Энрике Иглесиас, стали родителями. Причиной такой реакции стал тот факт, что никто и подозревать не мог об "интересном положении" Анны, а также в Сети не появлялись снимки в период беременности спортсменки. Однако, поклонники порадовались за знаменитостей и пожелали паре, а также их малышам всего наилучшего.

Но тема не была закрыта и получила новые обороты после того, как Курникова поделилась видеозаписью с собственной тренировкой. Спортсменка выполняла упражнения, судя по всему, у себя дома, ведь на видео показался также домашний питомец пары. Анна выглядела весьма бодрой и стройной, а от живота и следа не осталось. Именно в этот момент внимательные подписчики снова заговорили о суррогатной матери, которая могла выносить и подарить малышей влюбленным знаменитостям. Тем не менее, такой точки зрения придерживались не все.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что Курникова является спортсменкой, а таким девушкам намного проще вернуть былую форму после родов, ведь они связаны со спортом и знают, что делать и как. Более того, прошло уже полтора месяца, как малыши появились на свет, и такого временного промежутка могло оказаться вполне достаточно, по мнению поклонников звездной пары. Немалое количество российских артисток за прошлый год успели стать мамами, а после этого быстро вернулись на сцену, хоть они и не являются профессиональными спортсменками.

Тем не менее, свои сомнения некоторые подписчики все же оставили при себе, и добавляет интригу именно тот нюанс, что «беременных» фотографий у Курниковой нет, что достаточно странно. Также журналисты накануне напомнили о старом интервью теннисистки, в котором она признавалась, что хочет детей и не исключает вариант с усыновлением. Однако сама Анна подписала вышеназванный видеоролик комментарием «Восстанавливаю форму», тем самым намекая, что она действительно недавно родила и утратила подтянутость в некоторой степени, а также набрала лишние килограммы. Отмечено, что отношения между теннисисткой и певцом остаются такими же крепкими, и даже если матерью близнецов стала другая женщина, от этого ничего у влюбленных не испортится.
Анна Лисичкина
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