Тайные роды или суррогатная мать? Идеальная форма Курниковой усомнила фанатов в ее материнстве

Известная российская теннисистка Анна Курникова накануне дала поклонникам серьезный повод для обсуждений, после того как опубликовала короткую видеозапись в своем микроблоге. Фанаты обратили внимание, что мать близнецов слишком быстро вернула себе стройную форму, вследствие чего возникло множество споров относительно материнства спортсменки.

Анна Лисичкина

Еще в прошлом месяце публика была шокирована новостью о том, что теннисистка Курникова и ее известный супруг, а также популярный исполнитель Энрике Иглесиас, стали родителями. Причиной такой реакции стал тот факт, что никто и подозревать не мог об "интересном положении" Анны, а также в Сети не появлялись снимки в период беременности спортсменки. Однако, поклонники порадовались за знаменитостей и пожелали паре, а также их малышам всего наилучшего.Но тема не была закрыта и получила новые обороты после того, как Курникова поделилась видеозаписью с собственной тренировкой. Спортсменка выполняла упражнения, судя по всему, у себя дома, ведь на видео показался также домашний питомец пары. Анна выглядела весьма бодрой и стройной, а от живота и следа не осталось. Именно в этот момент внимательные подписчики снова заговорили о суррогатной матери, которая могла выносить и подарить малышей влюбленным знаменитостям. Тем не менее, такой точки зрения придерживались не все.Некоторые комментаторы обратили внимание, что Курникова является спортсменкой, а таким девушкам намного проще вернуть былую форму после родов, ведь они связаны со спортом и знают, что делать и как. Более того, прошло уже полтора месяца, как малыши появились на свет, и такого временного промежутка могло оказаться вполне достаточно, по мнению поклонников звездной пары. Немалое количество российских артисток за прошлый год успели стать мамами, а после этого быстро вернулись на сцену, хоть они и не являются профессиональными спортсменками.Тем не менее, свои сомнения некоторые подписчики все же оставили при себе, и добавляет интригу именно тот нюанс, что «беременных» фотографий у Курниковой нет, что достаточно странно. Также журналисты накануне напомнили о старом интервью теннисистки, в котором она признавалась, что хочет детей и не исключает вариант с усыновлением. Однако сама Анна подписала вышеназванный видеоролик комментарием «Восстанавливаю форму», тем самым намекая, что она действительно недавно родила и утратила подтянутость в некоторой степени, а также набрала лишние килограммы. Отмечено, что отношения между теннисисткой и певцом остаются такими же крепкими, и даже если матерью близнецов стала другая женщина, от этого ничего у влюбленных не испортится.