Потеря мужа и зависимость от ботокса. Сябитова рассказала о своем нетрадиционном браке

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова всегда старается следить за собой и относится к вопросу о собственной внешности очень ответственно. Несколько лет назад она сделала ряд пластических операций по улучшению своего внешнего вида. В частности, по признанию «телесвахи», она исправила форму век, срезала лишнее с живота, сделала липосакцию, а инъекции ботокса для лица она делает регулярно. Теперь же Сябитова собралась замуж. Ее возлюбленный живет на Кипре и показываться публике не планирует. И его, и Розу вполне устраивает, что в их паре есть одна публичная персона. Кстати, Роза пока еще не выбрала - ставить ли ей штамп в паспорте или нет, раздумывает она также над вариантом гостевого брака.

Экстравагантная писательница Лена Ленина в конце прошлого года опубликовала свой взгляд на взаимоотношения соведущих программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой. Оказалось, у этих дам много общего, хотя характеры их кардинально разные: Роза в передаче немного истерична и несколько меркантильна, отчего нередко раздражает зрителей, хотя при этом в жизни она добра, щедра и весела, а Лариса психологически грамотна и мудра, но у нее довольно злой язычок. При этом именно мудрость позволяет обеим соведущим корректно выходить из ситуаций с вопросами об отношениях друг с другом - междоусобные войны не входят в их планы.Напомним, что личный опыт обеих ведущих довольно богат, и Роза, и Лариса были замужем по нескольку раз. В частности, Сябитова потеряла первого мужа, от которого родила двоих детей, в 1993 году. А спустя 15 лет на шоу «Давай поженимся!», которое вела Роза, явился инструктор по фитнесу Юрий Андреев, который и стал ее вторым мужем. Он пришел именно для того, чтобы предложить руку и сердце Сябитовой, а не участницам программы, и ведущая не устояла, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет. После быстрого периода ухаживаний, Роза и Юрий поженились, а публике оставалось лишь радоваться за устроенную личную жизнь «свахи». Но ревнивый Андреев не давал жене спокойно жить, его ревность была патологической, и однажды он так сильно избил Сябитову, что она даже обратилась в передачу Андрея Малахова «Пусть говорят» в качестве жертвы домашней тирании. Потом Андреев жаждал примирения, подарил жене роскошное кольцо, но Сябитовой дважды повторять не нужно - она сделала свои выводы, к тому же похудела на 7 кг и решила идти по жизни уже без ревнивого мужа. Долгое время она не решалась позволить своему сердцу снова любить, хотя желающих поухаживать за красивой и умной дамой всегда было достаточно. Теперь же Роза, видимо, находится на пороге счастливейшего периода своей жизни, когда у нее есть любящий мужчина, но при этом всю свою жизнь она планирует сама так, как хочет.