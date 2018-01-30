Николай Соболев собирается жениться?

Известный российский видеоблогер Николай Соболев взбудоражил своих многочисленных поклонников, опубликовав в Instagram фото с изображением кольца, по виду напоминающего обручальное.

В официальном Instagram-аккаунте Соболева было обнародовано фото, на котором Николай держит кольцо с немаленьким якутским бриллиантом. В описании к фото Соболев заявил, что обожает делать подарки, видя довольное лицо людей, которые их получают. Многие подписчики сразу же провели мини-расследование, увидев, что на странице его девушки в Instagram появился снимок, на котором она примеряет свадебные платья.

Александр Вест

В комментариях фанаты сразу же разгадали тайны новоявленных молодоженов, поздравив их со скорой церемонией бракосочетания. Заметим, что многие фанаты напрямую обратились к Николаю с вопросом относительно возможной свадьбы, однако, подобные предположения Соболев решил оставить без внимания. Добавим, что его девушка Полина также не ответила на подобные расспросы в её микроблоге.