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| | Николай Соболев собирается жениться?

Николай Соболев собирается жениться?

Сегодня, 15:36
Известный российский видеоблогер Николай Соболев взбудоражил своих многочисленных поклонников, опубликовав в Instagram фото с изображением кольца, по виду напоминающего обручальное.

Николай Соболев собирается жениться?

 

В официальном Instagram-аккаунте Соболева было обнародовано фото, на котором Николай держит кольцо с немаленьким якутским бриллиантом. В описании к фото Соболев заявил, что обожает делать подарки, видя довольное лицо людей, которые их получают. Многие подписчики сразу же провели мини-расследование, увидев, что на странице его девушки в Instagram появился снимок, на котором она примеряет свадебные платья.

Николай Соболев собирается жениться?

 

В комментариях фанаты сразу же разгадали тайны новоявленных молодоженов, поздравив их со скорой церемонией бракосочетания. Заметим, что многие фанаты напрямую обратились к Николаю с вопросом относительно возможной свадьбы, однако, подобные предположения Соболев решил оставить без внимания. Добавим, что его девушка Полина также не ответила на подобные расспросы в её микроблоге.
Александр Вест
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