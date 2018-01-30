Большая грудь, отсутствие белья и «колбасное» платье: Николь Остин шокировала публику «Грэмми»

Модель из США Николь Остин, которая славится своими скандальными фотосессиями, шокировала публику на красной дорожке престижной премии «Грэмми». Девушка появилась в облегающем платье с вырезами на боках и полным отсутствием нижнего белья.

Светлана Славянская

38-летнюю фотомодель Николь Остин американские СМИ прозвали, как самую безвкусно одетую знаменитость на красной дорожке «Грэмми». Дело в том, что девушка с огромным размером груди решила надеть на себя облегающие платье, которое предполагает отсутствие нижнего белья. По сторонам платья были оголенные места, откуда периодически выглядывали неидеальные бока Остин, а некоторые даже сравнили девушку в платье с колбасой.Интернет-пользователи также стали критиковать макияж знаменитости, который посчитали слишком пошлым для данного мероприятия. К тому же в возрасте николь поклонники пожелали ей одеваться скромнее.