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| | Большая грудь, отсутствие белья и «колбасное» платье: Николь Остин шокировала публику «Грэмми»

Большая грудь, отсутствие белья и «колбасное» платье: Николь Остин шокировала публику «Грэмми»

Вчера, 17:00
Модель из США Николь Остин, которая славится своими скандальными фотосессиями, шокировала публику на красной дорожке престижной премии «Грэмми». Девушка появилась в облегающем платье с вырезами на боках и полным отсутствием нижнего белья.

Большая грудь, отсутствие белья и «колбасное» платье: Николь Остин шокировала публику «Грэмми»

 

38-летнюю фотомодель Николь Остин американские СМИ прозвали, как самую безвкусно одетую знаменитость на красной дорожке «Грэмми». Дело в том, что девушка с огромным размером груди решила надеть на себя облегающие платье, которое предполагает отсутствие нижнего белья. По сторонам платья были оголенные места, откуда периодически выглядывали неидеальные бока Остин, а некоторые даже сравнили девушку в платье с колбасой.

Интернет-пользователи также стали критиковать макияж знаменитости, который посчитали слишком пошлым для данного мероприятия. К тому же в возрасте николь поклонники пожелали ей одеваться скромнее.
Светлана Славянская
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