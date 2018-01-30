Шварценнегер сумел продать свой Bugatti Veyron за 141 миллион рублей

Напомним, Bugatti Veyron долгое время оставалась самым быстрым серийным автомобилем на планете, обгоняя даже многие профессиональные болиды, участвующие в официальных гоночных состязаниях. Однако, Арнольд Шварценеггер по неизвестным причинам решил избавиться от подобной роскоши, продав своё авто серебристого цвета известному дилеру подержанных авто. Заметим, Оби Обеке, который приобрёл автомобиль у «железного Арни», ранее продал весьма эксклюзивное авто известному боксёру по имени Флойд Майвезер.
Поклонники известного голливудского актёра в соцсетях начали активно обсуждать причину продажи данного автомобиля. Некоторые фанаты Арнольда заявили, что в столь преклонном возрасте отпадает потребность в быстрой езде, а другие же и вовсе предположили, что у Шварценеггера образовались финансовые проблемы.