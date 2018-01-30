Шварценнегер сумел продать свой Bugatti Veyron за 141 миллион рублей

Всемирно известный актёр Арнольд Шварценеггер, являющийся бывшим губернатором Калифорнии, избавился от своего авто Bugatti Veyron, продав его за более чем 2,5 миллиона долларов (141 миллион рублей).

Александр Вест

Напомним, Bugatti Veyron долгое время оставалась самым быстрым серийным автомобилем на планете, обгоняя даже многие профессиональные болиды, участвующие в официальных гоночных состязаниях. Однако, Арнольд Шварценеггер по неизвестным причинам решил избавиться от подобной роскоши, продав своё авто серебристого цвета известному дилеру подержанных авто. Заметим, Оби Обеке, который приобрёл автомобиль у «железного Арни», ранее продал весьма эксклюзивное авто известному боксёру по имени Флойд Майвезер.Поклонники известного голливудского актёра в соцсетях начали активно обсуждать причину продажи данного автомобиля. Некоторые фанаты Арнольда заявили, что в столь преклонном возрасте отпадает потребность в быстрой езде, а другие же и вовсе предположили, что у Шварценеггера образовались финансовые проблемы.