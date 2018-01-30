Судороги и отказ мозга. Леонид Печатников рассказал о состоянии здоровья Олега Табакова

Достоверные сведения о здоровье Олега Табакова, находящегося на больничной койке с 27 ноября минувшего года отсутствуют. Одни СМИ говорят о гное в зубном имплантате. Иные говорят о сепсисе, трахеотомии и полной потере сознания, когда внешние раздражители уже не воспринимаются.

Януш Серпнень

Еще в последних числах ноября минувшего года с подозрениями на проявление явной дыхательной недостаточности и последующей возможности тяжелейшего септического шока Олег Табаков попал на больничную койку. За период его пребывания в 1-й горбольнице состояние больного было изменчивым, то ему было лучше, то вновь хуже. Не так давно народного артиста перевели в реанимацию и подключили к АИВЛ.Несмотря на то, что об позитивных изменениях говорить сложно, врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти актеру жизнь. Им довелось решиться на неслыханный шаг. С целью снижения нагрузок на истерзанный болезнью организм артиста, а также чтоб дать ему отдохнуть, они стали эпизодически заводить его в состояние медикаментозной комы.В прессе до этого говорили о том, что Олег Табаков не сдается и, приходя в рассудок, отчетливо следует врачебным предписаниям, но довольно быстро устает. Тогда как последние известия позитивными не назовешь. Врачи оценивают, его состояние здоровья как довольно тяжелое. У руководителя одного их столичных театров возникают судороги, что возможно в дальнейшем привести к отказу головного мозга. Анестезиологи удерживают его в глубочайшей седации, ибо все говорит о возможном проявлении полной энцефалопатии.До этого заслуженный врач РФ, зам. мэра Москвы по соцвопросам Леонид Печатников, персонально осуществляющий надзор за самочувствием Табакова, констатировал, что не может быть и речи о его выписке, невзирая на надежду близких. Букет различных заболеваний, по утверждению специалиста, лишь усложняет возможность позитивного прогнозирования, делая его довольно расплывчатым и не поддающемуся логичному объяснению.Хотя еще в начале января у театрального руководителя наблюдалась положительная динамика. Тот откликался, жаловался на небольшие боли в легких, в которых установили дренаж. Как утверждали сотрудники медицинского учреждения, к актеру вернулась память. Но глубочайшему сожалению, те позитивные нотки не нашли продолжения, и как оказалось, были кратковременны.Вместе с тем бесчисленные почитатели таланта артиста, друзья и его коллеги по работе с огромным вниманием наблюдают за периодически всплывающими сведениями касаемо состояния народного артиста, не прекращая желать ему лишь одного - скорой поправки здоровья, выражая немалые надежды на благополучное завершение лечения и повсеместно желая выздоровления.В то же время говорится, что «Табакерка» (Московский театр-студия под руководством Олега Табакова) отменила все спектакли с участием своего руководителя.