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| | В шубе и трусах: Ким Кардашьян выложила серию провокационных фото

В шубе и трусах: Ким Кардашьян выложила серию провокационных фото

Сегодня, 14:34
Ким Кардашьян, как никто другая, знает, что надо ее аудитории. Ответ, в данном случае, весьма очевидный обнаженная Ким в мехах. Из нижнего белья она решила оставить на себе лишь трусы. На просторах Instagram она разместила серию провокационных снимков, на которых позирует с обнаженной пятой точкой, грудь, да практически всем, если коротко. Подписчиков в очередной раз восхитила фигура Ким, хоть они и признаются, что ничего нового Кардашьян придумать уже не может.
 

В шубе и трусах: Ким Кардашьян выложила серию провокационных фото

 

Нашлись, естественно, и те фолловеры, которые негодовали по поводу излишней откровенности Ким, которая, по их мнению, граничит с пошлостью. Подписчики утверждают, что взрослая замужняя женщина, воспитывающая двух детей, должна пропагандировать другой образ поведения. На фотографиях модель то говорит по телефону, то с задранной к верху пятой точкой рассматривает другие снимки, однако больше всех подписчикам понравилась фотография с обнаженной грудью и «заблюренными» наиболее интимными местами. Дискуссии поклонников, как известно, лишь идут звездам на пользу.
 

В шубе и трусах: Ким Кардашьян выложила серию провокационных фото

 

Так и произошло и с этой серией публикаций. Набрали они уже более 3 миллионов лайков. Теледива и раньше неоднократно выкладывала фотографии без одежды, но в этот раз она и вовсе попыталась деталей гардероба на себе избежать.

Николай Офицеров
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