Линдси Лохан жестко высказалась о внешности Ким Кардашьян

Актриса Линдси Лохан прокомментировала внешний вид модели Ким Кардашьян. Та ранее показала в Сети свой новый откровенный снимок.

Никита Готский

Вчера Кардашьян обнародовала в соцсети Instagram новое изображение, продемонстрировав голую грудь, помимо того, она предстала перед фолловерами в странной одежде. Изображение Ким понравилось многим пользователям. Один из них репостнул его на свою страницу, поинтересовавшись у других комментаторов, что они думают касательно нового образа Ким Кардашьян.На его призыв откликнулась Линдси Лохан. «Я в замешательстве», пишет она. К слову, своеобразная словесная перепалка между двумя знаменитостями уже произошла в 2016 году. Тогда Лохан принялась разговаривать на тарабарском язык с акцентами языков разных народов мира. Ким, услышав это, заявила, что ее путает резкий иностранный акцент Линдси.