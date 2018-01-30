«И я поплыла»: Елена Темникова поделилась новым снимком с отдыха

Елена Темникова, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в январе отправилась отдыхать в теплые страны. Певица выбрала Мальдивы и не перестает радовать поклонников в Instagram новыми снимками. На этот раз артистка похвасталась комплиментом от мужа.

Виктория Озерова

Елена Темникова продолжает отдыхать на Мальдивах. Певица не перестает делиться с подписчиками новыми фото. Звезда похвасталась, что муж сделал ей комплимент. Возлюбленный отметил, что Елена красивая, а она в ответ «поплыла». Фото с реакцией певица поделилась в личном микроблоге. За считанные минуты публикацию оценили более 20 тысяч пользователей, более 150 из которых оставили комментарии. Многие написали, что Елена Темникова очень милая. Другие отметили, что звезда пребывает в прекрасной форме.Среди комментаторов нашлись такие, кто подметил, что на фото есть тарелка с едой, написали, что удивлены тем, что певица много ест и не толстеет, и спросили, в чем секрет.