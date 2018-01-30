Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | «И я поплыла»: Елена Темникова поделилась новым снимком с отдыха

«И я поплыла»: Елена Темникова поделилась новым снимком с отдыха

Сегодня, 14:30
Елена Темникова, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в январе отправилась отдыхать в теплые страны. Певица выбрала Мальдивы и не перестает радовать поклонников в Instagram новыми снимками. На этот раз артистка похвасталась комплиментом от мужа.

«И я поплыла»: Елена Темникова поделилась новым снимком с отдыха

 

Елена Темникова продолжает отдыхать на Мальдивах. Певица не перестает делиться с подписчиками новыми фото. Звезда похвасталась, что муж сделал ей комплимент. Возлюбленный отметил, что Елена красивая, а она в ответ «поплыла». Фото с реакцией певица поделилась в личном микроблоге. За считанные минуты публикацию оценили более 20 тысяч пользователей, более 150 из которых оставили комментарии. Многие написали, что Елена Темникова очень милая. Другие отметили, что звезда пребывает в прекрасной форме.

Среди комментаторов нашлись такие, кто подметил, что на фото есть тарелка с едой, написали, что удивлены тем, что певица много ест и не толстеет, и спросили, в чем секрет.
Виктория Озерова
Новости по теме
Нюша поделилась с подписчиками фото в купальнике
Нюша поделилась с подписчиками фото в купальнике

Нюша продолжает отдыхать на солнечном побережье и радовать поклонников новыми фото. На этот раз певица продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике.

Елена Темникова поделилась пикантной фотографией
Елена Темникова поделилась пикантной фотографией

Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова в своем микроблоге поделилась горячей фотографией.

Елена Темникова опубликовала новые фото с мужем
Елена Темникова опубликовала новые фото с мужем

Елена Темникова наконец опубликовала фотографии, на которых можно рассмотреть ее мужа. Супруги отправились отдыхать в Дубай, откуда певица и поделилась

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости