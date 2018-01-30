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| | 44-летняя Хайди Клум поразила фанатов провокационными фото

44-летняя Хайди Клум поразила фанатов провокационными фото

Вчера, 22:40
Всемирно известная немецкая супермодель Хайди Клум в очередной раз сумела поразить своих фанатов весьма провокационной публикацией в Instagram. В этот раз поклонники Клум увидели стройные ноги модели, а из одежды на красавице было лишь боди.

44-летняя Хайди Клум поразила фанатов провокационными фото

 

На опубликованном в своём официальном Instagram-аккаунте фото Хайди Клум запечатлена лежащей вниз животом на кровати, демонстрируя свою подтянутую попу и весьма стройные ноги. Многие фанаты в комментариях выразили своё удивление, так как немецкая красавица не часто радует их столь откровенными фотографиями. Заметим, многие пользователи весьма критично отозвались о босоножках, которые были одеты на полуголой модели, так как, по их словам, длина каблука в них была уж слишком длинной, чтобы Хайди сумела проходить в них более пяти минут.

44-летняя Хайди Клум поразила фанатов провокационными фото

 

Отметим, что многие пользователи также выступили с критикой данного фота, заявив, что дети модели не будут рады, обнаружив наличие подобных снимков в её микроблоге. Однако, большинство пользователей заявили, что были бы рады видеть столь сексуальные снимки в её микроблоге на постоянной основе.
Александр Вест
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