44-летняя Хайди Клум поразила фанатов провокационными фото

Всемирно известная немецкая супермодель Хайди Клум в очередной раз сумела поразить своих фанатов весьма провокационной публикацией в Instagram. В этот раз поклонники Клум увидели стройные ноги модели, а из одежды на красавице было лишь боди.

На опубликованном в своём официальном Instagram-аккаунте фото Хайди Клум запечатлена лежащей вниз животом на кровати, демонстрируя свою подтянутую попу и весьма стройные ноги. Многие фанаты в комментариях выразили своё удивление, так как немецкая красавица не часто радует их столь откровенными фотографиями. Заметим, многие пользователи весьма критично отозвались о босоножках, которые были одеты на полуголой модели, так как, по их словам, длина каблука в них была уж слишком длинной, чтобы Хайди сумела проходить в них более пяти минут.

Александр Вест

Отметим, что многие пользователи также выступили с критикой данного фота, заявив, что дети модели не будут рады, обнаружив наличие подобных снимков в её микроблоге. Однако, большинство пользователей заявили, что были бы рады видеть столь сексуальные снимки в её микроблоге на постоянной основе.