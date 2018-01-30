Киркоров удивил своей седой бородой

Филипп Киркоров шокировал седой бородой собственных поклонников. С новой внешностью певец сфотографировался с Петром Дрангой.

Никита Готский

Музыкант Петр Дранга является одним из популярнейших артистов, у него очень загруженный график, в ближайшие шесть недель он даст больше двадцати концертов.Несмотря на это он находит время встретиться со своими друзьями. Недавно он встретился с коллегой по творческому цеху знаменитым Филиппом Киркоровым, с которым сделал селфи. В комментарии к изображению Дранга заявил, что рад встрече с Киркоровым, а также пожелал болгарскому исполнителю таких же улыбок в жизни, как и на фотографии.Поклонники короля эстрады удивились, когда увидели седого артиста. Филипп на снимке выглядел довольно постаревшим. Фанаты привыкли лицезреть музыканта с марафетом, а тут он показался без грима и с седой бородой, которая состарила его.