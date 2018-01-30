Элина Мазур объяснилась за интим в массажном салоне

В эфире программы Дмитрия Шепелева Мазур прокомментировала нашумевший вокруг своей фирмы скандал.

Петр Иванов

На съемках одного из выпусков передачи Шепелева, собрались участники имевшие отношение к несколько лет назад нашумевшему массажному салону на Башиловской улице. В программе появилась Наталья Расулова, которая работала в данном заведении. Наталья поделилась, что когда-то устраивалась на работу в массажный салон. Однако со временем выяснилось - сотрудницы помимо массажа, по желанию посетителей, так же обязаны оказывать интимные услуги. Решения по услугам на работе принимала некая Наталья Малеева. Бывший сотрудник салона Антон Казакевич добавляет, что Элина привозила им наркотические средства, считая их вспомогательным средством рабочего процесса.Экс-представитель Виталины Цымбалюк-Романовской ответила на обвинения подчиненных. Мазур заявила, что изначально была не в курсе об оказании сотрудницами интимных услуг. Однако узнала слишком поздно.В конце передачи женщина занервничав вспылила, и отказалась отвечать на другие вопросы, после чего, покинула студию.