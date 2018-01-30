Ведущая Яна Кошкина поразила снимком в сексуальной комбинации

Известная российская ведущая и артистка Яна Кошкина поразила пользователей Сети откровенным снимком, где девушка предстала в сексуальной шелковой комбинации. Поклонники сразу же оценили выдающиеся формы знаменитости.

Светлана Славянская

Яна Кошкина в Instagram показала фотографию, на которой изображена в коротком платье-комбинации. Телеведущая призналась, что не стесняется своего тело и считает, что красоту нужно демонстрировать. Кроме того, ведущая готовит новый телепроект, который в скором времени появится на голубых экранах.В своем микроблоге девушка намекнула на интересный проект и спросила фолловеров: «Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Я уже примерно догадываюсь, что будут отвечать девушки, а что мужчины, но признаюсь, мне крайне любопытно. Почему я задаю именно этот вопрос - узнаете уже совсем скоро... более того, услышите ответ и от меня».