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| | Сара Джессика Паркер рассказала о впечатлениях от пребывания в России

Сара Джессика Паркер рассказала о впечатлениях от пребывания в России

Сегодня, 13:40
В ноябре прошедшего года Сара Джессика Паркер в рамках презентации парфюма Stash Privé, созданного специально для жительниц России, посетила столицу РФ и Санкт-Петербург. Недавно актриса рассказала, как прошли мероприятия.

Сара Джессика Паркер рассказала о впечатлениях от пребывания в России

 

Звезда «Секса в большом городе» лично презентовала аромат Stash Privé в городах России. Сара Джессика Паркер рассказала об ощущениях от приема в Москве и Северной столице. Популярная актрису постигли особые эмоции на презентациях. Звезда призналась, что ни разу на автограф-сессии ни в одном государстве ее не принимали так сердечно. Сара Джессика Паркер сообщила, что впервые фанаты буквально задарили ее подарками. Среди презентов нашлись балалайка, матрешки, вязаная шаль, кружевные салфетки, шарф и даже пуанты. В общем звезда очень довольно визитом в Россию.

Также Сара Джессика Паркер сообщила, что роль Кэрри Брэдшоу ей удалось получить благодаря персонажу советского мультфильма «Золушка».
Виктория Озерова
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