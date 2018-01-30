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| | На поддержку Вуди Аллена выступила Дайан Китон

На поддержку Вуди Аллена выступила Дайан Китон

Сегодня, 13:38
Как ранее было известно на защиту Вуди Аллена, которого обвиняют в изнасиловании своей падчерицы, выступил актер Алек Болдуин, а теперь к нему присоединилась и актриса Дайан Китон.

На поддержку Вуди Аллена выступила Дайан Китон

 

Знаменитая голливудская киноактриса выступила на поддержку режиссера Вуди Аллена. Она не верит в слухи и обвинения, которые распространяет его приемная дочь, об сексуальном домогательстве и изнасиловании. Дайян очень уважает Аллена и не смотря ни на что считает его лучшим своим другом. Она заявила, что никогда не бросит его в трудной ситуации. Отметим, что многие актеры после этого скандала начали отказываться от совместного сотрудничества с режиссером. Также те гонорары, что получили за участие в его кинолентах, перечислили на благотворительственые фонды.

Напомним, что Дайан Китон снялась в кинолентах, в которых режиссером был Вуди Аллен - это "Спящий", "Любовь и смерть", "Интерьеры", "Манхэттен", а немного позже - в премьерах "Дни радио" и "Загадочное убийство на Манхэттене". Однако самым известным стал киношедевр "Энни Холл".
Пелагея Лебединская
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