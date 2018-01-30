Фанаты советуют Ольге Бузовой увеличить грудь

Ольга Бузова нарвалась на очередную порцию негатива от фанатов. Последние решили ничего нового не выдумывать и попросту начали говорить о том, что певица, несмотря на внешнюю привлекательность, остается плоской. Также они поинтересовались, почему Бузова до сих пор не сделала пластику по увеличению груди.

Сама телеведущая комментировать подобные заявления не стала, притом, что она уже, по всей видимости, давно привыкла к подобным обвинениям. «Плоской» ее называют не только в сети, но и на телевидении.

При этом, нашлись и те фанаты, которые заявили, что искренне уважают то, что Бузова не поддается на общие тренды, ведь сейчас все девушки массово увеличивают себе бюсты, а Ольга отстаивает собственную натуральность, причем не только на словах, но и делами.

Николай Офицеров