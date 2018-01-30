Сестры Хадид разделись для фотосессии Vogue

Всемирно известные супермодели Джиджи и Белла Хадид были запечатлены для обложки очередного выпуска известного британского издания Vogue. Для фотосессии, заказанной популярным журналом, сестрам пришлось полностью обнажиться.

Многочисленные поклонники сестёр Хадид, прославившихся в мире моды и модельного искусства, весьма обрадовались, увидев своих кумиров на обложке очередного выпуска британского глянцевого журнала Vogue. Отметим, что для съёмок в фотосессии, организованной изданием, сёстрам пришлось полностью раздеться, обнажив свои молодые стройные тела. Заметим, обложка с обнажёнными сёстрами украсит мартовский выпуск Vogue.

Александр Вест

Помимо обнажённого снимка, на котором сёстры запечатлены в обнимку друг с другом, в журнале также будут представлены фотографии сестёр Хадид, на которых они изображены в одинаковых платьях, выполненных специально на заказ именитой итальянской компанией Versace. Заметим, что в фотосессии сёстры запечатлены с естественным макияжем с минимумом стороннего вмешательства со стороны гримёров, что несомненно должно порадовать многочисленных фанатов супермоделей.