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| | Сестры Хадид разделись для фотосессии Vogue

Сестры Хадид разделись для фотосессии Vogue

Сегодня, 13:09
Всемирно известные супермодели Джиджи и Белла Хадид были запечатлены для обложки очередного выпуска известного британского издания Vogue. Для фотосессии, заказанной популярным журналом, сестрам пришлось полностью обнажиться.

Сестры Хадид разделись для фотосессии Vogue

 

Многочисленные поклонники сестёр Хадид, прославившихся в мире моды и модельного искусства, весьма обрадовались, увидев своих кумиров на обложке очередного выпуска британского глянцевого журнала Vogue. Отметим, что для съёмок в фотосессии, организованной изданием, сёстрам пришлось полностью раздеться, обнажив свои молодые стройные тела. Заметим, обложка с обнажёнными сёстрами украсит мартовский выпуск Vogue.

Сестры Хадид разделись для фотосессии Vogue

 

Помимо обнажённого снимка, на котором сёстры запечатлены в обнимку друг с другом, в журнале также будут представлены фотографии сестёр Хадид, на которых они изображены в одинаковых платьях, выполненных специально на заказ именитой итальянской компанией Versace. Заметим, что в фотосессии сёстры запечатлены с естественным макияжем с минимумом стороннего вмешательства со стороны гримёров, что несомненно должно порадовать многочисленных фанатов супермоделей.
Александр Вест
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