Роуз Макгоуэн рассказала как ее изнасиловал продюсер Вайнштейн

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и сексуальном домогательстве десятки актрис, одной из них стала и Роуз Макгоуэн.

Пелагея Лебединская

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн сообщила прессе о том, что ее изнасиловал продюсер Харви Вайнштейн. Это произошло в 1997 году, когда Вайнштейн пригласил юную звезду к себе в номер гостиницы, в которой проживал, дабы обсудить ее карьерный рост и воспользовавшись ситуацией изнасиловал ее в ванной комнате возле джакузи. Героиня сериала "Зачарованные" стала первой жертвой продюсера, которая выдвинула против него обвинения.Напомним, что всемирная слава пришла Роуз Макгоуэн после участия в съемках сериала "Зачарованные", который смотрели зрители 54 стран мира. За эту роль в сериале ее наградили премией "Лучшая сестра".