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| | Тарзан опубликовал голые снимки на фоне океана

Тарзан опубликовал голые снимки на фоне океана

Сегодня, 12:50
Сергей Глушко, также известный как Тарзан, показал свой торс на фоне моря. Изображения с мужем Наташей Королевой опубликованы в Instagram.

Тарзан опубликовал голые снимки на фоне океана

 

На новых фотоснимках Тарзан пытается скрыть свое мужское достоинство. Позировал Сергей на закате, а фотографировала его супруга, судя по хештегу.

Подписчики Тарзана пришли в восхищение, разглядывая изображения бодибилдера. Особенно порадовались новым снимкам женская часть фанатов Глушко. Они принялись увеличивать, приближать фото, пытаясь рассмотреть, за что Королева любит своего супруга. Правда, из-за темноты мужские прелести Тарзана существенно рассмотреть им так и не довелось. «Так нечестно», жалуются разочарованные девушки.

Тем не менее, поклонникам понравились снимки с Глушко. «Вот оно удовольствие от созерцания», «Эстетика тела», восхищаются они в Instagram.
Никита Готский
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