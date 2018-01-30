Тарзан опубликовал голые снимки на фоне океана

Сергей Глушко, также известный как Тарзан, показал свой торс на фоне моря. Изображения с мужем Наташей Королевой опубликованы в Instagram.

Никита Готский

На новых фотоснимках Тарзан пытается скрыть свое мужское достоинство. Позировал Сергей на закате, а фотографировала его супруга, судя по хештегу.Подписчики Тарзана пришли в восхищение, разглядывая изображения бодибилдера. Особенно порадовались новым снимкам женская часть фанатов Глушко. Они принялись увеличивать, приближать фото, пытаясь рассмотреть, за что Королева любит своего супруга. Правда, из-за темноты мужские прелести Тарзана существенно рассмотреть им так и не довелось. «Так нечестно», жалуются разочарованные девушки.Тем не менее, поклонникам понравились снимки с Глушко. «Вот оно удовольствие от созерцания», «Эстетика тела», восхищаются они в Instagram.