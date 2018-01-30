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| | Роза Сябитова избавилась от живота и собралась замуж

Роза Сябитова избавилась от живота и собралась замуж

Сегодня, 12:41
Известная российская телеведущая Роза Сябитова, являющаяся лицом программы «Давай поженимся!», в интервью рассказала о том, что в нынешнем году она, возможно, выйдет замуж. Также телеведущая рассказала о радикальных изменениях в её внешности.

Роза Сябитова избавилась от живота и собралась замуж

 

Самая известная российская телесваха рассказала о том, что ничуть не стесняется того факта, что ей пришлось прибегнуть к услугам хирурга, чтобы продлить молодость. В 2017 году Розе Сябитовой сделали липосакцию, а также провели операцию по увеличению груди и удалению грыж под глазами. Роза заявила, что редко ей также приходится прибегать к использованию ботокса, чтобы поддерживать молодость лица. Сябитова заметила, что молодость можно продлить лишь в душе, так как она вовсе не заключается в подтянутости кожи.

Телеведущая рассказала и о том, что состоит в довольно серьёзных романтических отношениях со своим избранником по имени Ренат, а в скором времени они, возможно, даже сыграют свадьбу. Сябитова заявила, что уже получила предложение руки и сердца, так что свадьба – лишь вопрос времени.
Александр Вест
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