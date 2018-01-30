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| | По стопам знаменитой сестры: Анна Бузова показала сексуальное фото в душе

По стопам знаменитой сестры: Анна Бузова показала сексуальное фото в душе

Сегодня, 11:36
Анна Бузова продолжает набирать огромную популярность в Сети, где на короткое время на девушку подписалось более миллиона фолловером. Однако многие убеждены, что Анна копирует свою знаменитую сестру и даже публикует похожие откровенные снимки в Instagram.

По стопам знаменитой сестры: Анна Бузова показала сексуальное фото в душе

 

Недавно Анна Бузова удивляла всех своими купальниками и уже тогда многие поклонники стали замечать, что дизайны бикини очень похожи с теми, которые в Таиланде носила и Ольга Бузова. Теперь Анна повторила за сестрой и опубликовала похожее фото в душе, где показала, как она якобы купается. Пользователи Сети догадались, это фото является рекламным, так как была указана ссылка на онлайн-магазин.

Снимок девушки многим показался слишком сексуальным. Однако сама Анна по этому поводу не волнуется и не переживает, что скажет её молодой человек. По словам Бузовой-младшей, все снимки с отдыха делает лично её бойфренд.
Светлана Славянская
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