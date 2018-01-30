Вадим Самойлов создал мини-альбом к юбилею "Агата Кристи"

Скоро группа "Агата Кристи" будет отмечать юбилей - свое 30-летие. Вадим Самойлов к этому знаменательному дню выпустил музыкальный диск с треками клавишника Александра Козлова.

Пелагея Лебединская

Вадим Самойлов создал мини-альбом с композициями Александра Козлова, каковы не были опубликованы в альбомах "Агаты Кисти". Этот альбом будет называться "Агата Кристи" и выйдет в мир к юбилею группы , который будут отмечать 20 февраля. В декабре предыдущего года Самойлов выложил в интернет песню "Где-то между" из разработанного альбома. Фанаты уже с нетерпением ждут этот хит, который станет только продюсерским проектом, а не воссоединением распавшейся в 2009 году группы, как надеялись многие музыкальные поклонники.Напомним, что Александр Козлов один из участников группы "Агата Кристи", умер 1 марта 2001 году. Причиной смерти явился атеросклероз, хотя сам он по профессии был кардиологом.