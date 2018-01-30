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| | Медики назвали состояние здоровья Олега Табакова крайне тяжелым

Медики назвали состояние здоровья Олега Табакова крайне тяжелым

Сегодня, 11:54
Состояние здоровья худрука МХТ имени Чехова, а также народного артиста СССР Олега Табакова, который в данный момент находится на госпитализации, медицинскими специалистами оценивается, как крайней тяжести.

Медики назвали состояние здоровья Олега Табакова крайне тяжелым

 

В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у артиста, которого медики ввели с искусственную кому для поддержания стабильных показателей организма, начались судороги. Медицинские специалисты заявили, что мозг Олега Табакова может отказать в любую минуту, однако, точный прогноз относительно его состояния в данный момент установить невозможно. Напомним, ранее Табакова периодически погружали в медикаментозную кому, чтобы дать его организму время для отдыха и восстановления.

Напомним, что все спектакли с участием Табакова были отменены ещё с 27 ноября, когда артист в связи с резким ухудшением самочувствия был доставлен в реанимацию. В некоторых СМИ была обнародована информация о том, что одной из причин госпитализации артиста могла стать энцефалопатия.
Александр Вест
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