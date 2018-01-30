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| | Инсайдер рассказал, как раскручиваются скандалы на "Пусть говорят"

Инсайдер рассказал, как раскручиваются скандалы на "Пусть говорят"

Сегодня, 11:04
Истории на передаче «Пусть говорят», выходящей на Первом канале уже давно стали настоящим символом скандальности, однако инсайдеры телеканала не так давно поделились информацией о том, как же происходит раскручивание того или иного сюжета.
 

Инсайдер рассказал, как раскручиваются скандалы на "Пусть говорят"

 

Все чаще появляются люди, которые утверждают, что едва ли не все истории на телешоу грамотно приукрашаются сотрудниками Первого канала и превращаются во всенародный скандал. Причем, процесс лично курирует генпродюсер телеканала Константин Эрнст.
 
Бывший бригадир массовки в «Пусть говорят» и «На самом деле» Радмир Кузнецов утверждает, что место эксперта в телешоу себе может купить даже человек, который ничего собой не представляет. Таким образом, так называемыми экспертами в телешоу становятся юристы, которые нуждаются в узнаваемости и пиаре. После ухода Андрея Малахова на «Россию-1» темы стали отбираться еще более тщательно, дабы придать им сериальный масштаб.
 
К примеру, один самых главных скандалов в истории «Пусть говорят» история с изнасилованием Дианы Шурыгиной. Семья девушки подписала с Первым каналом контракт, что не будет посещать никаких других каналов, а взамен за один эфир будет иметь до миллиона рублей. Согласно контракту шоу, должно идти четко по сценарию. Каждая сцена нервного срыва, острого слова или даже драки четко спланированы, а иногда даже заблаговременно репетируются.

Николай Офицеров
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