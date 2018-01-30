Мошенники заставили Малышеву рекламировать "лучшие средства для похудения"

Елена Малышева стала жертвой мошенничества. В данном случае, стоит отметить, что произошло это не напрямую, а косвенно. Ее образ использовали для рекламы различных средств, которые можно мягко говоря, назвать спорными. Среди них не только различные монастырские чаи, но и средства для похудения, вроде липокарнита.

Ведущая и главный телевизионный лекарь призвала своих подписчиков незамедлительно жаловаться на такие сайты и Instagram-аккаунты, если им приходит что-то вроде рекламы. Также в своем небольшом ролике она предоставила свой электронный ящик, на который следует присылать свои жалобы.

«Часто со мной выходят рекламы монастырских чаев, средств для похудения, особенно липокарнита. Я не имею ко всему этому никакого отношения. Вместе мы сможем наказать этих мошенников и вывести их на чистую воду», - отмечает Малышева.

Не так давно, Елена становилась объектом активной критики пользователей, которые остались недовольны тем, как Малышева выглядит. Уже после первого дня диеты ведущая поделилсь в личном микроблоге результатами своих трудов. Она призналась, что ей удалось сбросить более килограмма. Видео телеведущая решила снимать на фронтальную камеру телефона. Тут же пользователи начали отмечать, что внешность Малышевой последние полгода сильно меняется: мимика практически полностью пропала, лоб стал неподвижным, а губы сильно распухли.

Николай Офицеров