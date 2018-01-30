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| | "Сладкие" забавы Бузовой подальше от родителей. Певица призналась в своих "грехах"

"Сладкие" забавы Бузовой подальше от родителей. Певица призналась в своих "грехах"

Сегодня, 10:34
Известная в современном шоу-бизнесе поющая ведущая Ольга Бузова, для которой прошлый год стал началом новой жизни, совсем недавно откровенно рассказала о личном. Исполнительница поведала не только о своих поклонниках, но еще и открыла завесу в свою семью, чего раньше не делала, а также призналась в собственных слабостях.

"Сладкие" забавы Бузовой подальше от родителей. Певица призналась в своих "грехах"

 

Бузова сообщила, что сейчас ей уже удалось добиться достаточно много, однако впереди еще очень много не сделанного. Артистка признается, что иногда ей очень не хватает отдыха, а особенно – чая с вареньем из малины либо медом, но такое удовольствие не всегда доступно. Также певица балуется колбасой, отказаться от которой не может ни при каких обстоятельствах, хоть это и очень вредно. По признаниям Ольги, на самом деле, по ее внешнему виду сложно сказать, что такая хрупкая дама способна поглотить целую палку колбасы, но это правда.

Певица поделилась с поклонниками своими ближайшими и дальнейшими планами, и стало понятно, что вскоре песни Бузовой услышит вся Россия. Знаменитость уже абсолютно готова к своему концертному туру, и его расписание готово вплоть до весны. Однако, об одном артистка не перестает жалеть, ведь она серьезно виновата перед родителями. Дело в том, что своих родных восходящая звезда очень давно не навещала, и ей сильно не хватает посиделок с мамой на кухне, либо времяпровождения с папой. Но концертный тур пойдет на пользу в этом деле, ведь родители Бузовой живут в Петербурге, а уже через пару недель певица окажется именно там, где и встретится с семьей.

Также знаменитость открыла несколько секретов о своей личной жизни, и стало ясно – певица уже готова построить новые отношения, и подходящая кандидатура для этого уже есть. Крайне важно, что избранником Бузовой может оказаться кто угодно, ведь певица любит интриговать и уже сильно запутала фанатов. Роман Ольги с Тимуром Батрутдиновым полностью опровергнут не был, и певица оставила загадку в этой связи, а также сама сказала, что «все может быть». Тем не менее, у исполнительницы есть и другие поклонники, задаривающие знаменитую девушку цветами, подарками и намекающие на большее. Вскоре публика узнает, кому Ольга ответит со всей искренностью, ведь такой человек уже появился.

Накануне Бузова опубликовала в микроблоге несколько новых записей с видеоматериалами и фотографиями, и на одной из них новую песню артистки поют вместе с самой исполнительницей юмористы – Антон Лирник, Сергей Писаренко, а также Евгений Никишин. В гримерке веселая компания поучаствовала в записи мини-клипа юмористического характера, и видео получилось забавным, однако хейтеры Ольги и здесь нашли подвох. В видеоролике Ольга пела вживую, и ненавистники были недовольны ее голосом, и по их мнению, комедианты просто посмеялись с «таланта» артистки, песни которой так популярны.
Анна Лисичкина
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