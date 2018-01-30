Иосиф Пригожин рассказал о тайне фото Валерии с малышами

Недавно в Instagram-аккаунте известной певицы Валерии появилось фото, на котором она изображена в лифте с двумя младенцами. Многочисленные поклонники певицы стали спорить о том, чьи дети изображены на снимке, а тайну данного фото решил раскрыть Иосиф Пригожин.

Довольно популярный продюсер Иосиф Пригожин решил прекратить все споры фанатов его супруги, которые устроили настоящую дискуссию в её микроблоге, стараясь узнать, чьи малыши запечатлены на фото вместе с Валерией. Иосиф Пригожин загрузил в своём аккаунте в сети Instagram фотографию, на которой он запечатлён с двумя малышами, которые стали предметом широких обсуждений. В описании к фото продюсер заметил, что данные малыши являются детьми их дальних родственников.

Александр Вест

Иосиф заявил, не смотря на то, что это не его внуки, меньше их любить он не стал. Заметим, что многочисленные фанаты продюсера заявили о внешнем сходстве Пригожина и малышей. Сам Иосиф заявил, что родственники родом с Кавказа, а все родственники довольно схожи между собой.