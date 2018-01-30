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| | Иосиф Пригожин рассказал о тайне фото Валерии с малышами

Иосиф Пригожин рассказал о тайне фото Валерии с малышами

Сегодня, 12:16
Недавно в Instagram-аккаунте известной певицы Валерии появилось фото, на котором она изображена в лифте с двумя младенцами. Многочисленные поклонники певицы стали спорить о том, чьи дети изображены на снимке, а тайну данного фото решил раскрыть Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин рассказал о тайне фото Валерии с малышами

 

Довольно популярный продюсер Иосиф Пригожин решил прекратить все споры фанатов его супруги, которые устроили настоящую дискуссию в её микроблоге, стараясь узнать, чьи малыши запечатлены на фото вместе с Валерией. Иосиф Пригожин загрузил в своём аккаунте в сети Instagram фотографию, на которой он запечатлён с двумя малышами, которые стали предметом широких обсуждений. В описании к фото продюсер заметил, что данные малыши являются детьми их дальних родственников.

Иосиф Пригожин рассказал о тайне фото Валерии с малышами

 

Иосиф заявил, не смотря на то, что это не его внуки, меньше их любить он не стал. Заметим, что многочисленные фанаты продюсера заявили о внешнем сходстве Пригожина и малышей. Сам Иосиф заявил, что родственники родом с Кавказа, а все родственники довольно схожи между собой.
Александр Вест
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