"Девушка из народа" или формула трудолюбия. Почему немой клип Бузовой "взрывает" сеть?

Ольгу Бузову многие любят, а многие ненавидят. Пользователи сети отмечают, что "вездесущая девушка" стремится не просто попробовать себе в разных направлениях, но еще и добивается успеха. В последнее время она активно осваивает сценическую деятельность, в частности, поет, выступает с концертами и снимает клипы.

Новая композиция Бузовой под названием «Одна ночь» немедленно попала на вершину хит-парада iTunes, лидерами которой песни Бузовой становятся с завидной регулярностью. Новая песня была создана автором Пашей Климатом, который принимал участие и в создании других композиций, которые уже давно и прочно заняли хитовые позиции, такие как «Привыкаю», «Неправильная», «Под звуки поцелуев» и другие.Павел Климат, настоящая фамилия которого Кирбаба, проживает в Киеве, где и работает. Среди артистов, с которыми он довольно успешно сотрудничает: Юлианна Караулова, Елена Темникова, Джиган, Ханна, и это далеко еще не полный список. Как говорит сам Павел, сочинением песен он довольно неплохо зарабатывает себе на жизнь. Молодой человек начинал с написания рэп-композиций в 2003 году, а пять лет назад попробовал себя в поп-музыке и даже не ожидал такого успеха.Климат поделился приятными впечатлениями от своей работы, которая приносит стабильный и достаточно высокий доход. Автор общается лично не со всеми звездами, поющими его песни. В частности, о Бузовой он слышал крайне мало. Но, когда представители звезды взяли его песню «Под звуки поцелуев», он, по его признанию, стал следить за работой Ольги и отметил ее трудолюбие и нацеленность на результат.Павел считает, что основная причина популярности Бузовой в том, что она - человек из народа, такая же как тысячи других, но сумевшая пробиться наверх. Поэтому люди следят за ее поступками, смотрят ее клипы, подписываются на ее Instagram, чтобы знать последние новости о ней. Климат назвал Бузову лучшим примером для тех, кто никак не решится сделать что-то важное в своей жизни.Сегодня в Сети появился клип Бузовой «Мало половин», выложенный одной из подписчиц канала YouTube. Девушка по имени Екатерина Зайкова, опубликовала не просто клип, а еще и сурдоперевод к нему. Некоторые пользователи сочли, что Екатерина сделала благое дело, переведя модный клип для тех, кто плохо слышит. Но основная масса юзеров решила, что Зайкова, таким образом, «подколола» Бузову, показав, что ее песни не нужно слушать со звуком.