Ани Лорак получила травму во время репетиций

Украинская певица Ани Лорак активно отрабатывает различные номера на репетициях. Солистка усердно готовится к концертной программе «Дива», которая начнется 16 февраля с выступлений в Минске. После этого вокалистка порадует голосом жителей Киева.

Домбровский Сергей

Третьего марта Ани Лорак посетит «Олимпийский» в Москве, где выступит перед российскими зрителями. Сейчас исполнительнице приходится усердно работать, дабы не разочаровать своих поклонников. Ани Лорак репетирует танцы и участвует в декорациях, во время выполнения одного номера, артистка получила травму локтей. Повреждения незначительные, но неприятные. Певица назвала травму «издержками производства». Все, кто видел Ани Лорак в действии говорят, что вокалистка готовит для концертной программы «Дива» нечто потрясающее.Артистке приходится не только усердно тренироваться, но и тщательно следить за своей фигурой. По словам Ани Лорак, она не устраивает разгрузочные дни и не голодает. Просто звезда отказывается от некоторых продуктов. Хуже всего на физическую форму влияют сладости. Поэтому певица исключает конфеты из своего рациона, дабы вместо красивой фигуры не получить чувство разочарования из-за набранных килограммов.