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| | Дакота Джонсон познакомила бойфренда Криса Мартина со своим отцом

Дакота Джонсон познакомила бойфренда Криса Мартина со своим отцом

Вчера, 22:50
Американская актриса и модель Дакота Джонсон перестала скрывать от общественности роман с британским музыкантом, фронменом группы ColdPlay Крисом Мартином. Женщина познакомила бойфренда со своим отцом Доном Джонсоном. Папа положительно отнесся к избраннику дочери.

Дакота Джонсон познакомила бойфренда Криса Мартина со своим отцом

 

Друзья Криса Мартина говорят, что у певца серьезные чувства и намерения по отношению к Дакоте Джонсон. Отец актрисы впервые увидел свою дочь рядом с этим мужчиной в Лос-Анджелесе в здании, имеющем название «Трубадур». Дону Джонсону сразу понравилась данная пара, так как влюбленные выглядели замечательно. Папа звезды экранов называет Криса Мартина талантливейшим человеком. По его словам, каждый отец желает счастья своим детям, поэтому никто не станет строить преграды модели, если она действительно прекрасно себя чувствует при общении с солистом.

Журналисты начали догадываться о романе между Дакотой Джонсон и Крисом Мартином после того, как увидели их в ресторане в Лос-Анджелесе. Представители СМИ неоднократно спрашивали женщину о ее личной жизни, но она предпочитала молчать. Сейчас звезды признали наличие любовных отношений.
Домбровский Сергей
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