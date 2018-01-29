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| | «Русская Анджелина Джоли» подтвердила факт отсутствия пластических операций

«Русская Анджелина Джоли» подтвердила факт отсутствия пластических операций

Вчера, 22:46
Популярная дальневосточная модель из Хабаровска Регина Кова подтвердила еще раз факт того, что не прибегала к пластической хирургии, чтобы стать похожей на американскую актрису – Анжелину Джоли.

«Русская Анджелина Джоли» подтвердила факт отсутствия пластических операций

 

Девушка выложила в социальной сети Instagram снимок, где ей 16 лет и сделала подпись, что не замечает никаких изменений с тех пор и не делала никаких пластических операций. Ведь действительно на фотографии Регина очень похожа на Анжелину Джоли, даже больше, чем на недавних снимках.

 

Модель также настаивает на своих словах о том, что никогда не хотела быть похожей на Анжелину и не применяла для этого никаких усилий. Это ее натуральная красота, которой наградила девушку природа. Регина всегда говорила своим подписчикам, чтобы те не находили её сходства с актрисой, что хочет быть отдельной личностью, а не оставаться постоянно в тени Джоли.
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